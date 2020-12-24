SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüsü vaka ve hasta sayısı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 24 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

24 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 195.675

VAKA SAYISI: 18.102

HASTA SAYISI: 3.218

VEFAT SAYISI: 254

İYİLEŞEN SAYISI: 33.985

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.100.712

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.935.292

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 202.209

VAKA SAYISI: 19.650

HASTA SAYISI: 3.192

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 34.492

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.082.610

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.901.307





SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.