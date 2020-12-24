SON DAKİKA: Terör destekçisi futbolcu Deniz Naki'ye şok! Tutuklandı...

Bir dönem Misli.com 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Deniz Naki'nin Almanya'da şantaj, haraç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlamalardan 6 aydır gözaltında olduğu bildirildi.

Welt gazetesine yer alan haberde, daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen Deniz Naki'nin çıkar amaçlı suç örgütü kurarak yönettiği ve bu nedenle gözaltında tutulduğunu yazdı.