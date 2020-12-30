CHP’li başkandan Türkiye’de bir ilk! Vatandaşın parasıyla yılbaşı hediyesi şarap dağıttı

Mersin'de 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına kolilerle şarap ve çerez gönderdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şehrin protokol isimleri ve meclis üyelerine yılbaşı hediyesi olarak gönderdiği şarap ve çerezler Mersinliler tarafından tepki topladı.

"FAKİRE FUKARAYA BAKMAM..."



Sosyal medyada da büyük tepki çeken şaraplı yılbaşı hediyesine tepki gösteren vatandaşlar, Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL'lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer'e, "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, üç aşağı beş yukarı kurtarabiliyorum ama benim kimseye muhtaç olmamam lazım" demesini sorguluyor.



Taciz, tecavüz ve şantaj skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bu kez de CHP'li belediyesi, vatandaşın parasıyla yılbaşı hediyesi olarak şarap dağıttı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan, içerisinde şarap, çerez, buğday ve nar bulunan yılbaşı kolileri dağıtarak vatandaş için harcanması gereken parayla içki dağıttı. CHP'li Seçer'in bu uygulaması Mersinliler vatandaş tepkiyle karşılandı.





MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HİÇ Mİ UTANMADIN! HİÇ Mİ YÜZÜN KIZARMADI



MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, yılbaşı hediyesi olarak meclis üyelerine ve ilçe belediye başkanlarına şarap yollamış. Yazıklar olsun! Kocaman harflerle, YAZIKLAR OLSUN!" dedi.

Gölgeli, "Performans düşüklüğü diyerek yüzlerce kardeşimizi işinden ettiniz. Bu kardeşlerimizin yerine tam 'Üç bin' kişiyi işe aldınız! Paramız yok, bütçemiz yok' diyerek göreve geldiğiniz günden beri borçlanma istediniz, hala istiyorsunuz. 'İşçilerin maaşını ödeyemiyorum' diyerek mecliste duygu sömürüleri yaptınız!. Şimdi de tutup yılbaşı hediyesi diyerek şarap yolluyorsunuz!. Hangi kültürün ürünü bu?. 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmem' diyerek meclis toplantılarında edebiyat yapıyorken, bir yandan da belediyenin parasıyla içki alıp dağıtıyorsunuz" dedi.





'HİÇ Mİ UTANMANIZ YOK SİZİN! HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR'



Gölgeli, "Haramdan, günahtan, vicdandan bihabersiniz onu biliyorduk zaten. Sizin utanmanız da yokmuş, bunu da gördük!. MHP Meclis üyelerimize, MHP İlçe Belediye Başkanlarımıza, malum şahsın göndermiş olduğu içkinin ve hediye paketinin anında iade edilmesi talimatını verdim!. Bizim kapımızdan haram giremez!. Yetim hakkını yiyen, mazlumun ekmeğiyle oynayan vicdansız zihniyetin bir tek kuruşu hiç giremez!. Çünkü bu zihniyette hizmet yok, proje yok, üretim yok, maneviyat yok, millilik yok. Peki ne var?. İsraf var!. Haram var!. Yolsuzluk var!. Teröre yardım ve yataklık var!. Yalan ve iftira var!. Vicdansızlık var!. İhanet var!" diye konuştu.



Zeynel Uğur Gölgeli, "Bu millet, bunun hesabını çok ağır soracak sizden. Biz bu başarıyı 'HDP sayesinde kazandık' dediğini günleri unutmadık, bu millet de unutmadı. 'Millet aç, işsizlik var, batıyoruz' diyerek çığırtkanlık yaptığını yetmiyormuş gibi, milletin parasıyla içkiler alıp dağıtıyorsunuz, HDP'lileri belediyede kadrolaştırıyorsunuz, vatan hainlerine kucak açıyorsunuz" dedi.