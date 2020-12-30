SON DAKİKA | Eski eşinin boğazını kesen sanık "Yanlış anlaşılma" dedi!

Son dakika haberi! Antalya'nın Kemer ilçesinde, kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun (32) boğazını kesip bıçakla yaralayan, kadının görüştüğü Gökhan K.'yi de göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar (35), duruşmadaki ifadesinde, "Kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim" dedi.

Olay, 10 Ekim 2019 yılında meydana geldi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi. Poyraz Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Bir süre sonra Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi.