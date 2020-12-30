SON DAKİKA | Eski eşinin boğazını kesen sanık "Yanlış anlaşılma" dedi!

Son dakika haberi! Antalya'nın Kemer ilçesinde, kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun (32) boğazını kesip bıçakla yaralayan, kadının görüştüğü Gökhan K.'yi de göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar (35), duruşmadaki ifadesinde, "Kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim" dedi.
Olay, 10 Ekim 2019 yılında meydana geldi. Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi. Poyraz Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Bir süre sonra Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi.
GÖKHAN K. İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ
Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Poyraz Çavdar, daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı. Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu oldu.
'YANLIŞ ANLAŞILDIM'
15'er yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Poyraz Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu. Daha önceki savunmalarında olduğu gibi suçlamaları kabul etmeyen Poyraz Çavdar şu iddialarda bulundu. "Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim"
ELİNDEKİ BIÇAĞI ALIYORDUM!
Eşinin, elindeki bıçağı alırken yaralandığını öne süren Poyraz Çavdar, avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, "Benim kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ayrıca kaçma gibi bir durum olmadı. Kendim teslim oldum" diye konuştu.
Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
AYLİN SÖZER'İN KATİLİ DE AYNI İFADEYİ VERDİ!
Öte yandan önceki gün Türkiye'yi sarsan Maltepe'deki Öğretim Görevlisi Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı Kemal Ayyıldız verdiği ifadesinde Aylin Sözer'in kendisine bıçak çektiğini onun da kendisinin elinden bıçağı alarak boğazını kestiğini belirtmiş, ardından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişti.
TALİHSİZ KADIN O ANLARI ANLATTI
Poyraz Çavdar ile 2008 yılında evlendiğini söyleyen Oya Aydoğdu, ifadesinde şöyle dedi: "Evlendikten 1 ay sonra uyuşturucu ticareti suçlaması ile cezaevine girdi. 9 ay cezaevinde kaldı. Bu sürede bir kız çocuğumuz oldu. Ancak Poyraz'ın düzenli bir işi yoktu. Devam eden süreçte yavaş yavaş ben aldatmalarını da yakaladığım için 2012 yılında boşandık. Evli olduğumuz sürede bana sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguluyordu. Bir süre sonra kızımız için tekrar bir araya geldik. Yine bu sürede de bana sözlü ve fiziki şiddete devam etti. İstanbul'da düzgün bir işi ve ortamımız olmadığı için 2017 yılında Antalya'ya taşındık. Emlakçı olan Gökhan K.'yi de kayınvalidem internetten bulmuş. Evi tutan da kayınvalidemdir. Antalya'ya taşındıktan sonra iftarlarda, bayramlarda, özel günlerde Gökhan abi ve ailesi ile görüştüğümüz oldu. Poyraz Kemer'e taşındıktan sonra da kendine göre bir ortam kurdu ve burada da uyuşturucu kullanmaya devam etti" dedi.
"ÖL OYA ÖL" DİYEREK BOYNUMU BIÇAKLADI
Aydoğdu olay günü yaşadığı dehşeti ise şöyle anlattı:
"10 Ekim'i 11 Ekim'e bağlayan gece 01.20 sıralarında Poyraz beni 'Bebeğim kalk' diyere uyandırdı. Telefonum kendisinin elindeydi. Sürekli onu karıştırıp bir şeyler yapıyordu. 'Kalk her şey açığa çıktı' deyince ben bir anda afalladım. Zira açığa çıkacak bir şey yoktu. Beni salona çekti. O arada elinde av bıçağı vardı. Bıçağı bıraktı. Pantolonu giydi ve 'Kalk seni ormana götüreceğim, seni keseceğim' dedi. Ben de 'Ne açığa çıktı bana da göster' dedim. Bıçağı tekrar eline aldı. 'Aldatmıyorum' diye ağlamaya başladığımda yumruk attı, dudaklarım patladı.
ANNESİ ONU ÜZERİMDEN ALDI
Bıçağın arka tarafı ile kafama vurdu. Yine bir tane daha vurarak dişimi kırdı. Ben yine 'Yapmadım' diyordum. Bu sefer döndü ve 'Gökhan mı, Enes mi?' diye sordu. Şok oldum. Ona 'Madem ortaya çıktıysa, neden Gökhan mı Enes mi diyorsun. Konuşmalarında bir mantık yok' dedim. Bıçağı boğazıma dayadı. Acısını hissedince, onun istediklerini yapmaya karar verdim. Sehpanın önünde çömeldi. Gözümün içine bakarak 'Öl Oya öl' diyerek bıçakla boynumdan vurdu. Yine göğsümden darbe aldım. Annesi geldi, onu üstümden aldı."
Gökhan K. ise Oya Aydoğdu ile ilişkisi olmadığını belirterek, "Poyraz geldi, kapı çaldı, açtım. İçeri girer girmez, sağ eli arkadayken bir anda sol karın bölgeme iki defa bıçakla vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Kendimi savunmaya çalıştım. Sonrasında bıçağı boğazıma salladı. O bana bıçakla, ben ona yumrukla vuruyordum" dedi.