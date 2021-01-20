Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, aşılamada ikinci adımın başladığı günlerde kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı saat 17.00'de başlayacak. Video konferans ile yapılacak toplantıda öncelikli gündem aşılama süreci olacak. Toplantıya başkanlık edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapmayacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama ile görüşmenin detayları kamuoyuna duyurulacak.Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim detaylarını duyurdu! 15 Şubat'ta... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak?