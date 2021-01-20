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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılacak...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. Toplantı video konferans yöntemi ile yapılacak. Gündemde aşılama süreci ve son durum olacak. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 08:33 Son Güncelleme: 20.1.2021 08:41 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, aşılamada ikinci adımın başladığı günlerde kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı saat 17.00'de başlayacak. Video konferans ile yapılacak toplantıda öncelikli gündem aşılama süreci olacak. Toplantıya başkanlık edecek olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapmayacak.

Toplantı sonrası yazılı açıklama ile görüşmenin detayları kamuoyuna duyurulacak.

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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılacak...
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