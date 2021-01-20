Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılacak...

Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Açıklama yapılacak... Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek. Toplantı video konferans yöntemi ile yapılacak. Gündemde aşılama süreci ve son durum olacak. Toplantının ardından bir yazılı açıklama yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...