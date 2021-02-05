Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

ve 'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

ve 'da, 'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 22:37 ABONE OL
Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A'nın işlemleri tamamlandı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Balıkesir'in Burhaniye, Edremit ve Bigadiç ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon başlatılmış, operasyonda, örgütün "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklanan İ.K, S.B, A.A, O.E. ve M.A. gözaltına alınmıştı.

Diğer 2 zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA