Maltepe’de oluşan çöp yığınlarına tepkiler dinmiyor

İstanbul Maltepe Belediyesi'nde işçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Gelen görüntüler, yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. İlçenin birçok yerinde oluşan çöp yığınları, kötü görüntünün yanında çevreye yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit etti. Maltepeli vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sorunun biran önce çözülmesini talep ediyor.

"MALTEPE'DE HALK SAĞLIĞI TEHLİKE ALTINDA"

Marmara Üniversitesi'nde akademisyenlerinden Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Maltepe'de yaşanan çöp sorununa tepki gösterdi. Bozdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Popülizme teslim olarak öz gelirleri toplamazsanız. Devletin verdiği parayı da hizmete değil heykele harcarsanız, sonuç çöp dağları olur. Maltepe'de halk sağlığı tehlike altında. Hem de belediye eliyle."

"Maltepe'de yaşayan bir akademisyen olarak kamu sağlığından endişe etmekteyim. İlçede çöp dağları oluştu, hem de pandemi döneminde. Maltepe Belediyesi ise âdeta halkla alay edercesine online müzik festivali tweeti atıyor. Gerçek belediyecilik bu değil."