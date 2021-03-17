SON DAKİKA: Antalya'daki falez ışıklandırması tepki çekmişti! İptali istendi

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Işıklandırmanın gündeme gelmesi sonrası görsel ve yaban hayatı açısından sosyal medya başta olmak üzere hem bilim insanları hem de Antalyalılardan projenin iptaline ilişkin talepler devam ediyor. Bu kapsamda imza platformu change.org.tr üzerinde projenin iptali için kampanya başlatıldı. 'Antalya'nın doğal simgesi falezlerdeki canlıların yaşaması için falezler ışıklandırılmasın' başlıklı kampanyada, dünyada sadece 700 tane kalan Akdeniz foku başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yaptığı, sadece toprak veya kayaçlardan oluşmadığı, yaban hayatı konusunda büyük önem taşıdığı ve doğal haliyle korunması gerektiği belirtiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR KARŞI ÇIKTI

Yaban hayatı konusunda dünyanın en önemli bilim insanlarından olan ABD Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi ekolog ve doğa koruma bilimci Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, ışıklandırmanın falezlerdeki yaban hayatını yok edeceğini belirterek, iptalini istedi. Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bu kabul edilemez bir ışık kirliliğidir. Daha dün ABD Milli Parklar Dairesi'nin 390 bin dolarlık ışık kirliliğini azaltma araştırma fonuna başvurmaya davet edildim. Utah'ın doğal alanlarında zaten az olan ışıkları daha da azaltmayı ve yaban hayatına etkisini ölçmeyi istiyorlar" dedi.

FALEZLER EN ÖZEL OLUŞUMLARDAN BİRİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen de Büyükşehir Belediyesi'ne 'Falezler ışıklandırılmasın' çağrısında bulundu. Dünyada 36 biyoçeşitlilik sıcak noktası tanımlandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözen, "Bunlardan birisi Akdeniz bölgesidir. Antalya falezleri bu alanın en özel oluşumlarından biridir. Alanın doğallığını bozmayalım, biyolojik çeşitliliğini koruyalım. Bir yaban hayatı uzmanı hemşehriniz olarak istirham ediyorum, bu ışıkları sökün ve bir daha da böyle bir uygulama yapmayın. O falezleri eşsiz, güzel ve değerli kılan şey doğallığı ve barındırdığı yaban hayatıdır" diye konuştu.

EKOLOJİK DENGE BOZULUR

Işık kirliliğinin ekolojik olarak problemli bir konu olduğunu da belirten Prof. Dr. Sözen, "Canlıların gececil olanı var gündüzcül olanı var. Siz geceyi gündüze dönüştürürseniz gündüzcül canlıların bütün ritmini bozarsınız. Falezlerin altındaki mağaralarda binlerce yarasa belirlenmiş durumda. Doğal olarak orada yaşayan sineklerle, güvelerle, böceklerle besleniyor. Işıklar pek çok böcek ve canlı grubunun kendisine çarpıp ölmesine neden olan bir faktör. Sinekleri, böcekleri yapay olarak öldürüp yok ederseniz yarasaların hayatı da tehlike altına girmeye başlar. Zincir kopar, ekolojik denge bozulur" ifadelerini kullandı.

YABAN HAYATI ZENGİN BİR BÖLGE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Antalya Biyoçeşitlilik Projesi kapsamında falezlerde, Akdeniz foklarının yanı sıra çok sayıda nesli tehlike altındaki bitki ve hayvan türü de bulunuyor. Nesli kritik olarak tehlike altında bulunan Antalya topuzu (Echinops antalyensi) ile yok olma tehlikesi altındaki emzikotu-yalı şincarı (Onosma strigosissima) ve koca havacıva (Alkanna macrophyll) bunlar arasında. Ak andız otu ve sarı banotun, lara çöveni, cüce şebboy, tüylü ferace, serik zarçiçeği, çılbırtı, defne, mersin, akçakesme ve kermes meşesi gibi bitki ve ağaç toplulukları da var. Falezler bölgesi, gökdoğan, kaya kırlangıcı, yalıçapkını, duvar tırmaşıkkuşu, kaya güvercini, atmaca, kızıl şahin, ak kuyruksallayan, küçük kumru, kukumav, peçeli baykuş, ötleğen, kerkenez, boyunçeviren, Arap bülbülü gibi çok sayıda da kuş türünü de barındırıyor.