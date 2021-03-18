"Şehit ailelerimize minnettarız"

Hatay'da Devlet Övünç Madalyası Beratı ve Rozeti takdim töreni düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen törende şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdii edilen Devlet Övünç Madalyası Beratı ve Rozeti takdim edildi.

Düzenlenen törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Çanakkale deniz savaşlarının ülkemizi bölmeye, parçalamaya ve işgal etmeye girişenlere karşı, Anadolu'nun evlatlarının zafer kazandığı günün adı olduğunu söyledi.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Ecdatlarımızın gözünü kırpmadan o mücadeleye katıldığını hatırlatan Vali Doğan, "Ecdatlarımız Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya kabul ettirmiş ve ülkemizin işgalini önlemiştir. Tüm şehitlerimizi rahmetler anıyor, onlara Allahtan rahmet diliyorum. Kurtuluş Savaş'ının lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile, "Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıh ki bütün vatandır" sözüyle 7'den 70'e herkes o mücadeleye katılmış ve Kurutuluş savaşını vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş ve bugünlere gelmiştir."

MÜCADELEMİZ BİTMEDİ

"Ama bizim mücadelemiz henüz bitmedi. Halen aynı kararlılıkla devam ediyor. Ülkenin ve milletimizin geleceği için her türlü fedakarlıkta bulunuyoruz. En büyük fedakârlığı da şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri ve gazilerimiz gösteriyor. Devlet olarak, millet olarak bunun farkındayız ve şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükranlarımızı ifade etmek adına, milletimiz adına onlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Pandemi nedeniyle çok yan yana gelemedik ancak bugün şehitler günü münasebeti ile hem şehitlerimizin yakınlarına hemde gazilerimize vereceğimiz bu madalya töreninde hem şehit yakınlarımızla bir araya gelip hasbihal edelim hemde hal ve hatırlarını soralım istedik."dedi.

SİZLERE MİNNETTARIZ

Pandemi kuralları içerisinde şehit yakınlarını ve gazileri davet edebildiklerini belirten Vali Doğan, "Şehitlerimizin yakınları ne zaman telefonla görüşmek istiyor deseler, hemen dertlerini dinledik. Onlar için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Şehit yakınlarımızın yürekleri çok büyük. Onlar gerçekten çok kalender, onlar gerçekten çok fedakar ve ne zaman karşılaşsak, vatan sağolsun, milletimiz sağolsun diyerek bizleri onurlandırıyorlar. Bizler şehit ailelerimizin sarf ettikleri o sözler karşısında, mahcubiyet duyuyoruz, eziliyoruz. Ancak onların o büyüklükleri karşısında milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. En kıymetli varlıklarınızı bu vatan ve millet için feda ettiniz. Güzünü kırpmadan vatan için canlarını veren şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum." diye konuştu.

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI BERATI VE ROZETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Vali Doğan yaptığı konuşmanın ardından Şehit Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar, Şehit Sağlık Astsubay Ast Çavuş Muhammed Ali Özer, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Piyade Uzman Onbaşı Emin Yıldırım, Şehit Piyade Uzman Onbaşı, Halil Kurt, Şehit Sözleşmeli Er Ahmet İnce ve Şehit Özel Harekat Ali Uçar'ın ailesine, Gazi Jandarma 3.Kademe Uzman Çavuş Feridun Küpeli, Gazi Polis Özel Harekat Hikmet Kandemir ve Gazi Polis Memuru Samet Kılınçsarı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdii edilen Devlet Övünç Madalyası Beratı ve Rozeti'ni takdim etti.