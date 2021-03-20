El Bab'da patlama! 4 sivil ağır yaralandı

Suriye Görev Gücü Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri hemen olay yerine gitti. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama sırasında dükkanın önünde bulunan TIR, perdeleme görevi görerek olası bir facianain önüne geçti.

İtfaiye ekipleri deçıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.