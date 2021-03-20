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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:34 Son Güncelleme: 20.3.2021 13:35

El Bab'da patlama! 4 sivil ağır yaralandı

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
El Bab'da patlama! 4 sivil ağır yaralandı

'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir dükkana yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 4 sivil ağır yaralandı. 'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki şehrin en önemli kavşaklarından birinde bir dükkana yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Suriye Görev Gücü Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri hemen olay yerine gitti. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama sırasında dükkanın önünde bulunan TIR, perdeleme görevi görerek olası bir facianain önüne geçti.

İtfaiye ekipleri deçıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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El Bab'da patlama! 4 sivil ağır yaralandı
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