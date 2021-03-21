Eski Yargıtay ve YSK üyesi Zengin’in hapis cezasını Yargıtay onadı

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu üyesi İbrahim Zengin'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan verilen 12 yıl hapis cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onandı.

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'in, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen karara yönelik yapılan temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay Ceza Genel Kurulu 12 yıl hapis cezasını onadı. Zengin'in yargılandığı davanın esas hakkındaki mütalaasında terör örgütü mensuplarının, 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, Zengin'in Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı belirtildi. Zengin'in mesleğinin icrası döneminde başlayan örgüt üyeliğinin Yargıtay'daki görevi süresince de devam ettiği kaydedildi. Örgütün stratejilerinin belirlendiği toplantılara katıldığı ifade edilen Zengin'in, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u üç ayrı hat üzerinden kullandığı belirtildi.

'ÖRGÜTE İLERİ DERECE BAĞLILIĞI NEDENİYLE ÇOCUKLARIYLA YAKINDAN İLGİLENİLDİ'



İbrahim Zengin'in FETÖ'nün sivil ve yüksek yargı mensuplarıyla irtibatlarının anlatılarak, YSK'ya seçilmesinin sağlandığına dikkat çekildi. Mütalaada, örgütün gizliliğinin sağlanması amacı kapsamında da çalışma yürüten Zengin'in, örgüt menfaatleri kapsamında hareket ettiği vurgulandı. FETÖ üyelerinin morallerinin yüksek tutulmasına yönelik çaba sarf eden sanığa yargısal kararlarla ilgili çelişkili durumlarda örgüt tarafından fikir sorulduğu belirtilen mütalaada, Zengin'in FETÖ'ye ileri derece bağlığı nedeniyle çocuklarıyla yakından ilgilenildiği kaydedildi.

'ZENGİN'E ÖRGÜT İÇERİSİNDE ÖZEL ÖNEM VERİLDİ'



Zengin'in, örgütün Yargıtay hücre yapılanmasında yer aldığı belirtilerek, FETÖ hiyerarşisi içinde sanığa özel önem verildiği kaydedildi. Zengin'in asker olan oğlunun darbeye teşebbüsten beraat ettiği ancak örgüt üyeliği suçundan ceza aldığı, diğer oğlunun da askeri okullara hazırlandığı ve sınavda çıkacak soruların cevaplarının verildiği ifade edildi. Esas hakkındaki mütalaada, İbrahim Zengin'in, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve 'Terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği sonucuna varıldığı aktarıldı.