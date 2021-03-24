Mahkeme kararını verdi! Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan 328 kişinin işe geri döndü

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı; Adana Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı personele ödediği rakamın 25 milyon TL olduğunu açıkladı. Gülaçtı, söz konusu rakamın tüm işçilerin alacağı geri dönüş rakamları ile ve ihbar tazminatlarıyla birlikte rakamın 77 milyon 200 TL'ye çıkacağını bildirdi.

Ozan Gülaçtı; "25 milyon TL kamu zararı kesinleşti. Diğerlerinin mahkeme süreci devam ediyor ve tek tek işe dönüş alıyorlar. Toplam kamu zararı SSK ve diğer giderlerde eklendiğinde 100 milyon TL'yi geçecek" dedi





"BELEDİYEMİZİN İŞ GÜCÜNE İHTİYACI OLDUĞU NET ŞEKİLDE İLAN EDİLİYOR"

Ozan Gülaçtı; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 210 işçi alımı için ilana çıktığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sayın Zeydan Karalar ve yönetimi yaklaşık 210 işçi alımı için İŞ-KUR vasıtasıyla ilana çıktı. Ağır vasıta şoföründen, güvenlik görevlisine kadar çeşitli başlıklarda işçi alımı yapılmak isteniyor. Belediyemizin iş gücüne ihtiyacı olduğu net şekilde ilan ediliyor. Göreve geldikten hemen sonra işten çıkarılan, ekmeklerinden edilen binlerce kardeşimizin suçu neydi? Biz siyasi soykırım yapıldı derken itiraz eden, hayır çok fazla işçi vardı diyen ya da asılsız şekilde bu kardeşlerimize bankamatikçi damgası vuran ama geçen sürede bunu ispat edemeyen yönetim için ne değişti de işçi ihtiyacı olduğunun farkına varıldı."



"İŞLERİNDEN EDİLEN 210 KİŞİ YENİDEN İŞLERİNE İADE EDİLMEDİ?"

"İşçi alımı yapılacaksa, bu ihtiyaca vakıf olunduysa neden işlerinden edilen ve mahkemesi devam eden işçi kardeşlerimizden en azından 210 kişi yeniden işlerine iade edilmedi? Amaç iş gücü kazanmak mı yoksa kendi siyasi görüşünüze yakın çevrelerden belediyeye personel almak ya da örtülü seçim ortaklarınıza ödemeniz gereken diyeti onların refere ettiği çeşitli kişileri işe alarak az da olsa ödemek mi?"





"8 AYLIK MAAŞLARININ TAMAMINI ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKSINIZ"

"Bir gece yarısı attığınız kısa bir SMS'le işten çıkardığınız kişi sayısı ASKİ ile birlikte 2 bin ila 3 bin kişi arasında… Ben hesabı 2 bin kişi üzerinden yapayım ki konuya itiraza mahal bırakmayalım. Bu 2 bin kişinin işe iade davaları devam ediyor ve geri dönüş almaları kuvvetle muhtemel. Bu kardeşlerimiz göreve dönerlerse tamamına haksız yere dışarıda tutuldukları şu an itibariyle 8 aylık maaşlarının tamamını ödemek zorunda kalacaksınız. Üstelik iş güçlerinden faydalanmadığınız 8 ayın ücretlerini…"

"77 MİLYON 200 BİN LİRA KAMU ZARARI"

"2 bin kişi için; aylık ortalama 3 bin Türk Lirasından 8 aylık maaş ödemesi 48 milyon yani eski para ile 48 trilyon Lira yapıyor. Bu kardeşlerimizin yine ortalama 4 yıllık işçiler olduğunu varsayarsak kişi başı 12 bin Türk Lirasından toplam 24 milyon lira yani yine eski parayla 24 trilyon lira da kıdem tazminatları çıkıyor."

"4 yıl çalışan birisi için 26 günlük hesaplandığında kişi başı 2600 TL yani genel toplamda 5 milyon 200 bin lira da ihbar tazminatı alacağı oluşuyor. Genel toplamda ortaya çıkan rakam 77 milyon 200 bin yani 77 trilyon 200 milyar Türk Lirası. Bu rakamlara SSK ve diğer vergiler dahil olmadığı gibi kanunun öngördüğü ödeme yapılacak tarihe kadar hesaplanacak olan faizlerde dahil değil."



"25 milyon TL kamu zararı kesinleşti. Diğerlerinin mahkeme süreci devam ediyor ve tek tek işe dönüş alıyorlar. Toplam kamu zararı SSK ve diğer giderlerde eklendiğinde 100 milyon TL'yi geçecek."

"Bu kardeşlerimizi işlerinden edip helal kazançları ile oynuyor, belediyemizin bu insanların işgücünden faydalanmasının önüne geçiyor, siyasi reflekslerle aldığınız bu kararların faturasını da işçi kardeşlerimizle birlikte Adanamıza ve Adanalılara ödetiyorsunuz.""Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, Adanamıza onlarca proje kazandıracak büyük bir meblağı yok yere çarçur ediyorsunuz sonra dönüp borç edebiyatı yapıyor, hizmet üretememe anlayışınıza kılıf dikmeye çalışıyorsunuz. Kabul edin ki siz bu işi beceremediniz, beceremiyorsunuz. Büyük harflerle kurduğunuz cümlelerle, süslü söylemlerle, bilbordlarda yayınladığınız sloganlarla ya da kamuoyunu aldattığınız, yapmadan yaptı gibi göstermeye çalıştığınız sözde icraatlarla bir şehir yönetilmiyor, yönetilemez. Bu iş size ne yazık ki on gömlek büyük geliyor."Adana 8. İş Mahkemesi; Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) iş akdi feshedilen personelin işine iadesine karar verdi.Mahkeme; davacının iş akdinin davalı işverence feshine dair işlemin geçersizliğine, davacının davalı Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. şirketindeki işine iadesine hükmetti. Adana 8. İş Mahkemesi; iş akdi feshedilen personelin işe alınmadığı takdirde 32 bin 524 lira ödenmesine karar verdi.Kararda; şöyle denildi:"4857 sayılı yasanın 21/1-2 maddesi gereğince; davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin yasal süresi içinde işe başlatmaması halinde davalılarca müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının, işçinin kıdem durumu da dikkate alınarak takdiren 4 aylık ücreti tutarında (brüt 15.704.40 TL) olarak belirlenmesine,4857 sayılı yasanın 21/3maddesi gereğince; davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar boşta geçen süre için takdiren 4 aylık ücret ve haklarının (brüt 16.820.24 TL) davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.."