Bakan Hulusi Akar, Şırnak’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.

Bakan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Ardından Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Akar ve beraberindekiler Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında Bakan Akar ve beraberindekiler Şırnak Merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Prestij Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretinin ardından Ömer Kabak Meydanı'nda bulunan bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Akar ve berbaerindekiler Şırnaklıların sorunlarını dinledi.

Bakan Akar burada yaptığı konuşmada; "Buradaki arkadaşlarımızı ve Şırnaklı hemşerilerimizi kutluyorum. Aldığını tedbirler şahane. Bunu devam ettireceğiz bir müddet daha. Ondan sonra çok rahat bir dönem başlayacak. Evler yapılmış, yollar, caddeler yapılmış. Dükkanlar açık. Herşey var yok yok. Bundan sonrada herkesin güven içinde rahat huzur ileriye büyük bir güvenle, büyük bir istekle bakmak suretiyle inşallah herşey daha güzel olacak. Bu konudaki çalışmaların daha iyi sonuç vereceğine inanıyoruz. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Şırnak ile gurur duyuyoruz. Şırnaklı hemşerilerimizin başarısı ile hem terörle mücadele konusunda hmede hayatın normalleşmesi konusundaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Gerçekten şu gelinen nokta çok önemli bir nokta. Herşeye rağmen tüm engellemelere rağmen bir sürü fitne, fesata rağmen Şırnaklı hemşerilerimiz işin içinden çıktılar, bu noktaya gelindi. Bundan sonrası çok daha kolay. Devlet sizin için var. Ankara sizin için var. Askeri, sivili buradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin, kardeşlerimizin rahatı huzuru için var. Buna çalışıyoruz. Burada geriye kalan bir takım artıkları var. O teröristlerin artıkları var. Onlarıda çok kısa bir süre içinde Mehmetçiğin çalışmalarıyla operasyonlarıyla bitecek. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Birlik bütünlük esaslı biz kardeşiz. 780 bin kilometre karelik vatan toprağımız var. 84 milyon kardeşiz. Bu 84 miilyonluk kardeşliğimiz devam edecek. Pekişecek. Bizim binlerce yıllık tarihimiz var. Dolayısıyla ileriye doğru yapacağımız işimiz var. Omuz omuza" dedi.

Ardından Bakan Akar ve beraberindekiler 23'üncü Piayde Tümen Komutanlığı'na geçti.