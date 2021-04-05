Topçuoğlu’nun bir usulsüzlüğü daha ortaya çıktı

3 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu hakkında üniversite kaynaklarını haksız olarak kendine ait şahsi şirketlere aktardığı ve zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yargılaması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından flaş bir dava daha açıldı. Topçuoğlu'nun 2018'de Beşiktaş'ta bir notere giderek kendisini halen üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olarak gösterip vekâletname düzenlediği ve vekâletname ile üniversitenin davacı olduğu dosyalara feragat dilekçesi sunmasını sağladığı ortaya çıktı. İddianamede Topçuoğlu hakkında kamu görevi sona erdiği halde usulsüz şekilde kamu görevini üstlenip davalardan vekili aracılığıyla feragat ederek üzerine atılı kamu görevini usulsüz üstlenme suçunu zincirleme şekilde işlediği anlatıldı. İddianame, Topçuoğlu'nun yargılandığı mahkemeye birleştirme talepli gönderildi.