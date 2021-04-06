Başkan Erdoğan, Volkan Bozkır’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

İKİLİ İLİŞKİLER VE DOĞU AKDENİZ GÖRÜŞÜLDÜ

Kritik görüşmede AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve istikrar ile ikili ilişkiler görüşülürken, Başkan Erdoğan Külliye'de önemli bir görüşme daha gerçekletirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, VOLKAN BOZKIR'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.