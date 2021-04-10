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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:37

BM 75. Genel Kurul Başkanı 'da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da

75. Genel Kurul Başkanı , Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Hatay programı kapsamında ziyarete gelen Bozkır'ı Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve vali yardımcıları karşıladı.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti. Hatay programı kapsamında ziyarete gelen Bozkır'ı Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve vali yardımcıları karşıladı.

Daha sonra anı defterini imzalayan Bozkır, valilik makamına geçti. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.Sınır ötesine geçecek olan Bozkır, burada Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerini yerinde inceleyecek. Ardından Türkiye'ye bulunan Suriyeli göçmenlerin kaldığı kampları ziyaret edecek.

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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Hatay'da
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