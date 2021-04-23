Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İşte Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımı
Giriş Tarihi: 23.4.2021 18:27

İşte Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İşte Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımı

CHP İstanbul İl Başkanı , sözde ‘Ermeni Soykırımı’nı atıfta bulunmak için “23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915” ifadelerini kullanmıştı. Milletvekili ve TBMM İdare Amiri , bu cümleleri hatırlatarak, Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı olduğunu söyledi. İşte o paylaşım:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.

"TAKİYYECİ, SİNSİ MUHALEFETİN GERÇEK YÜZÜDÜR CANAN KAFTANCIOĞLU"
AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözde 'Ermeni Soykırımı' paylaşımını alıntılayarak Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan sert çıktı.

Özalan, Kaftancıoğlu için "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ölümüne sahip çıktığı ve Meral Akşener'in 'Değerli il başkanımız' dediği Canan Kaftancıoğlu'nun, Türkiye düşmanı paylaşımı... Takiyyeci, sinsi muhalefetin gerçek yüzüdür Canan Kaftancıoğlu" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Kaftancıoğlu’nun Türkiye düşmanı paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA