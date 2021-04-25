Bakan Akar, Şırnaklı çocukları sevindirdi

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak ziyareti sırasında sokakta görüp sohbet ettiği çocukların bisiklet talebini yerine getirdi. Çocukların talebi 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda yerine getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 Nisan günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki denetlemede bulunduktan sonra esnafı gezdi. Esnaf ziyareti sırasında, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar sokakta bir grup çocuk ile sohbet etti. Bakan Akar, çocuklara "Bir isteğiniz var mı" diye sordu, çocuklar kendisinden bisiklet talep etti. Bakan Akar'ın talimatı üzerine hazırlanan bisikletler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Şırnaklı 8 çocuğa hediye edildi. Akar'ın talimatıyla çocuklara bisikleti teslim eden bölgedeki komutanlar, bakan Akar'ın "Neşe dolu güzel günlerde kullanmanız dileğiyle" mesajını iletti. Bisikletlerine binen Şırnaklı çocuklar ise, "Bisikletimizi aldık sayın bakanım, teşekkür" ifadelerini kullandılar. Şırnaklı çocuklar bisikletlerine binerek doyasıya eğlendiler.