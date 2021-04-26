Sahur Devriyesi, şehitler için sahurda toplu dua etti

Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen "Sahur Devriyesi" programı hem ekran başından hem de sokaktan yoğun destek görüyor. Her gece bir mahalleyi sahura kaldıran devriyenin dünkü adresi Göztepe Mahallesi'ydi. Radyocu Onur Sakar'ın sunup yaptığı programın konuğu da meslektaşı Uğur Bozdağ oldu. İkili, meddah ve davulcu eşliğinde Göztepe Mahallesi sokaklarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.



BANA 40 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATTINIZ



Yürüyüş sırasında çocuklar, ilk kez gördükleri davulcu ve meddahla fotoğraf çektirdi. Dördüncü kattan seslenen Erzurumlu Saadet teyze ise "Bugün bana 40 sene öncesini hatırlattınız. Ramazanlar eskiden böyleydi. Bu gece geçmişi yaşadım. Lokman Çağırıcı başkanımızdan da hepinizden de Allah razı olsun" dedi. Balkonlardan sepetlerini salanlara da sıcak pide ikram edildi.





ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ



İlerleyen dakikalarda ise bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla "Sahur Devriyesi"ni karşıladı. Türk bayrağını davula saran gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Biz vatanımız için dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle bu vatana hiç kimse bir şey yapamayacak" diye bağırdı. Sokakta ve balkonlardaki vatandaşların da iştirakiyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan Bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı'nda dün şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar olmak üzere bütün şehitler için dualar edildi.