Bu topraklardaki kardeşliği bozamayacaklar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına Sirkeci Garı'nda düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"ni gezdi. Bir benzeri de İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles'ta açılan sergide konuşan Altun "Türkiye farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşadığı zengin bir tarihe sahiptir, biz bu tarihle övünüyoruz. Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecek, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir" dedi.