Kuzey Irak’ta hain tuzak: 2 şehit

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlatılan 'Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım' operasyonu hava destekli olarak devam ederken, teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım şehit oldu. Şehit Kıvık'ın İzmir Menderes'te, şehit Çalım'ın ise Osmaniye Dumlupınar Mahallesi'ndeki baba evlerine acı haber ulaştı.Şehit Mehmet Kıvık'ın bugün Menderes Orta Mahalle Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Orta Mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Acı haberle fenalaşan Şehit Mustafa Çalım'ın annesi Zeynep Çalım'a sağlık ekibi müdahale ederken, baba İbrahim Çalım, "Bin evladım olsa binini de gönderirim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.