İstanbul'dan kapanma kaçışı! Kaymakamlık, havalimanı, otogarlarda yoğunluk

'Tam kapanma' tedbirlerinin uygulanacağını açıklamasının ardından, kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen birçok İstanbullu megakenti terk etmek için 15 Temmuz Şehitler Otogar'ına akın etti. Vatandaşların yoğun talebi karşısında biletler tükenirken, birçok firmanın da satış sistemi kilitlendi. Bilet almaya gelen Nurettin Sakar, "İnternet sitesi üzerinden bilet almak istedim ama sistem kilitlenmişti. Ben de bilet almak için buraya geldim ama burada da durum vahim. Bilet alamıyorum, ek sefer çıkarmalarını bekleyeceğiz. Böyle devam ederse otogarda yatacağız herhalde" diye konuştu. 19 günlük kısıtlamayı ailesinin yanına geçirmek için memleketine dönmek istediğini belirten Nasır Yaz ise, "İş yerleri kapanacak, her yer kapanacak. Ailemin yanına memlekete dönüyorum, kısıtlama bitince geri döneceğim" dedi.

BİLETİMİ İPTAL EDİP FİYATI YÜKSELTTİLER



Kapanma kararı alındığı gece normal fiyattan otobüs bileti aldığını belirten Ferhat Karaben de, "Kararı duyunca 100 lira ödeyip bilet aldım, birkaç saat sonra biletimi iptal etmişler. Aynı güzergahta bilet almak için sisteme girdim, yüzde 40 zam yapmışlar. Alınan tedbirleri suistimal ediyorlar, yazıktır. Karar açıklanmadan önce 100 lira olan bileti birkaç saat içersinde 140 liraya çıkarmışlar." dedi.

SEYAHAT PLANLARI DEĞİŞTİ



Havalimanlarında da benzer sahneler yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sürecince zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere getirilen yasak nedeniyle vatandaşlar da seyahat planlarını değiştirdi. Kısıtlamalar başlamadan İstanbul'dan uçakla ayrılmak isteyenler nedeniyle havayolu şirketlerinin bilet satış kanallarında yoğunluk yaşanırken, talebin artmasıyla uçak bilet fiyatlarında da artış yaşandığı gözlendi.

KAYMAKAMLIKTA KAPANMA MESAİSİ



19 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti. Şehir içi ve şehirlerarası seyahat izni almak isteyen vatandaşlar kaymakamlık binalarına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yoğun talebi sebebiyle kaymakamlık binaları içerisinde uzun kuyruklar oluştu. Seyahat İzin Belgesi almak isteyen vatandaşların, e-Devlet veya Alo 199 iletişim hattı üzerinden başvuru yaptıktan sonra gerekli belgelerle beraber kaymakamlıklara gelerek izin belgelerini alabilecekleri belirtildi.