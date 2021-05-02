Operasyon sürüyor

'Pençe-Yıldırım' ve 'Pençe-Şimşek' ile 'Eren 13-Cudi-Besta' operasyonlarının sürdüğü Şırnak'ta, hem havadan hem karadan askeri hareketlilik yaşanıyor. Helikopter hareketliliğinin olduğu Şırnak'ta sınır hattına özel birlikler sevk edildi. Diyarbakır'dan kalkan savaş uçaklarıyla da terör hedefleri, yerle bir ediliyor.Irak'ın kuzeyindeki 'PençeŞimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarıyla teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınaklar, bir daha kullanılmayacak şekilde tahrip edilirken, tespit edilen el yapımı patlayıcılar da Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri (METİ) tarafından imha ediliyor.Öte yandan Diyarbakır'dan dün gece kalkan savaş uçaklarıyla Metina ile Avaşin-Basyan bölgesinde bulunan terör örgütü PKK kampları ateş altına alınırken, İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile de 24 saat esasına göre operasyona destek veriliyor.Bu arada Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımla şehit haberini duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajına da yer verildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile beraber Pençe Şimşek Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti. Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında helikopter ile havadan incelemelerde bulundu.