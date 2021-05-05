İBB yönetimine bir Gezici daha

Türkiye'de ekonominin ve yatırımların zirve yaptığı 2013 yılında ortaya çıkartılan Gazi Parkı eylemlerinde yer alan provokatörler, CHP ilçe başkanlarının referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) kadrolaşmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise İBB iştiraki Kültür A.Ş'de yaşandı.



Gezi eylemlerinde olmaktan onur ve gurur duyuyorum diyen Recep Karakoç, 4 Nisan 2021 itibariyle Kültür AŞ'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığını sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımıyla duyurdu. İBB Başkanının imzasıyla yönetime atanan Karakoç'un, Gezi Parkı provokatörlerinden olduğu ortaya çıktı.



CHP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Karakoç'un makamla ödüllendirilmesi, İBB'deki partizan kadrolaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Yönetim kuruluna atanmasında, CHP Başakşehir İlçe Başkanı'nın referans olduğu ortaya çıktı. Bu durum, İBB Başkanı'nın "liyakate önem veriyoruz' açıklamalarına rağmen İBB'de referansa dayalı atamaların yapıldığı bir kez daha ortaya çıktı.

İCRAAT YOK, YÖNETİCİ BOLLUĞU VAR



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, geçtiğimiz günlerde katıldığı TV programında İBB'de yönetici sayısının arttığını ve bu durumun israfa neden olduğunu vurgulamıştı. Her bir yöneticinin bütçeye ek külfet getirdiğine dikkat çeken Kabaktepe, "İsrafı engelleyeceğiz dediniz. Hâlihazırda 359 olan şirket yönetimini 401'e çıkarttınız. Yüzde 30'luk bir artış var" bilgisini paylaşmıştı. Yönetimde sayı arttıkça bütçedeki maliyet de artıyor. Çünkü ekstra eklenen her bir yöneticiye makam aracı, şoför, maaş, huzur hakkı, özel sağlık sigortası, ikramiye gibi çok sayıda ödeme yapılıyor.