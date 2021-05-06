Hayat teşekkürü! Kovidli çocukların beyaz melekleri

Koranavirüste mutant kabusu 3'üncü dalgada çocukları da içine çekti. Uzmanlar, yoğun bakımlarda yaşları 1.5 ila 18 yaşına kadar çocuklar olduğunu belirterek, yine de çocukların koronavirüse karşı savaşta çok dirayetli olduklarına dikkat çekiyor. Yoğun bakım ve çocuk servislerinde Kovid-19 tedavisi gören çocukların koruyucuları ise her zamanki gibi beyaz melekler... Kovid'i yenen çocukların sağlık çalışanlarına hayat teşekkürü ise her şeye değer. İşte çocuk yoğun bakım ve servislerinde yaşananlar ve uzmanların anlattıkları:

İLK NEFES İLK TEŞEKKÜR

* Çekmeköy Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Fatih Varol:

- 12 yataklı bir üniteyiz. 9 çocuk kovid tedavisi görüyor. Mutasyonlarla beraber bir yıl içinde gördüğümüz çocuk vakaların sayısı en çok bu dönemde arttı. Daha önce oluyordu ama evde tedavi veya serviste tedavi ile hafif geçiriyorlardı. Mutasyonlu virüs çocuklarda ağır seyretti. 1.5 aylık bebek, 18 yaşında da hastamız var. Tedavi yanıtları iyi. Kovid'e karşı çok dirayetle savaşıyorlar.

Çocukları sadece iyileştirmek için uğraşmıyoruz. Onlara burada anne, baba oluyoruz. Entübe cihazından kurtulup, nefes almaya başladıklarında gözlerindeki o korkudan hayata merhabaya dönen sevinç halleri ve ağızlarından dökülen, teşekkürler doktor amca cümleleri bizim en büyük gücümüz. En son hastamız Mahmut'u taburcu ettik. Kovid nedeniyle çocuk yoğun bakımda günlerce kalan Mahmut, diyabet nedeniyle çocuklu organ yetmezliğine girdi. Ama hepsini atlattı. Sevisten yürüyerek taburcu oldu. Bize hayat teşekkürü her şeye değerdi.

ŞEFKAT İÇİNDE TEDAVİLERİNİ YAPIYORUZ

* Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Betül Sözeri:

- Kovidli 14 çocuk hastamız var. 3'ü yoğun bakımda. Akciğer bulguları ağır seyredebiliyor. Kovid ile ilişkili olduğu düşünülen yüksek ateş, çeşitli organlarda bizzat kalp kasında iltihapla seyreden ağır gidişli bir tablo ile karşılaşmaktayız. Bu tablo ile başvuran hastaların yaklaşık yüzde 40-45 kadarı yoğun bakım ihtiyacı göstermekte.

Yüzde 10-15 kadarı ise plazma değişimi ve biyolojik tedavi gereksinimi olmaktadır. Yine de hastaların çoğu hasarsız sağ kalımla taburcu olabiliyor. Sağlık çalışanları olarak bizler bu çocukların burada hem annesi hem babası oluyoruz. Hemşirelerimiz bazen çocukların kendi elleriyle yemeklerini yediriyorlar. Şefkat içinde tedavilerini yapıyoruz.

EN GÜZEL TEŞEKKÜR

* Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliğiniği'nden Uzm.Dr. Halil Uğur Hatipoğlu:

- Yeni varyant çocukları tuttu. 16-17 yaşında veya 2 aylık bebek hastalarımız var. Çocukların tedavilerini yaparken onların ailesi gibi oluyoruz. 'Teşekkür ederim doktor amca beni kurtardın' dedi bir hastam, dünyalar benim oldu.

HAMZAM'I KURTARDILAR ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Enfeksiyon Bölümü'nde tedavisi süren Hamza Böyükdağ'ın (12) annesi Hürriyet Böyükdağ, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Nefes almakta zorlanıyordu. Alerjik astımı da vardı. Üstüne Kovid de eklendi. Yavrumu kaybedeceğim diye çok korktum. Ama burada doktorlarımız, hemşireler yavrumla o kadar şefkatli ilgilendiler ki Hamzam hızla iyileşiyor. Onlara durmadan teşekkür ediyoruz" dedi.