Yargıçlara makam şoförleriyle kıskaç

FETÖ'nün adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 71 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, adalet teşkilatı mahrem yapılanması içinde bulunan örgüt üyelerinin ayrılmak istediklerinde tehdit edildikleri ve korkutarak bağlarını devam ettirmeleri sağlandığı anlatıldı. İtirafçı olan Ankara Adliye sorumlusu mahrem imam ifadesinde, makam şoförleri aracılığıyla yargıçlar hakkında bilgi toplanarak FETÖ'ye sunulduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamların da bulunduğu 71 kişi hakkında Silhalı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 71 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, kamu görevlilerinin ve yargı mensuplarının açıkça tehdit ve şantaja maruz bırakıldığı belirtildi.



'BAŞIMA GELMEYECEK MUSİET KALMAYACAK DİYE TEHDİT EDİLDİM'



Hakkında iddianame hazırlanan 5A sohbet sorumlusu, personel hazırlama ve klavye çalıştırma kampı sorumlusu A.İ.G hakkında beyanda bulunan Ö.K, "A.İ.G. ben yapılanmadan ayrılmaya karar verdikten sonra beni cep telefonuma mesaj göndererek tehdit etti. Bahse konu yapılanmadan ayrıldığımız takdirde başımıza kötü şeylerin geleceğini söyledi. A.İ.G'den., 2014 yılının şubat ayında, bu yapıdan ayrıldığım için başıma gelmeyecek musibet ve bela kalmayacak şeklinde tehdit mesajı aldım" dedi.



MAKAM ŞOFÖRLERİ İLE DİNLEME



FETÖ'de toplanan bilgilerin örgüte karşı olan kişilere kullanıldığını anlatan FETÖ'nün Sincan Cezaevi sohbet ve Ankara Adliyesi sohbet sorumlusu M.A ifadesinde makam örgüt üyesi makam şoförleri ile yargı camiasının kıskaca alındığını söyledi. M.A "Örneğin makam şoförlerinin beraberinde bulunduğu üst düzey bürokratlarının araç içerisinde yapacağı telefon görüşmeleri sırasında ya da başka bir türlü yanlarında bulunduğu sırada mahrem konuşmalarından elde edebileceği bilgileri örgütün kullanımına sunardı. Mesela eşini aldatan bir bürokratın düşeceği pozisyon gibi. Sonuç olarak amaç örgütün tüm bilgi ve belgeleri belki de kendileri ile ilgili oluşabilecek tehdit ve risklerin önüne geçmekti. Bazı zamanlarda ise örgüt mensubu olan hakim ve savcıların tutum ve davranışları, siyasi görüşleri, özel hayat yaşantıları, örgüte karşı bakış açıları, tutum ve davranışlarında örgütün düşebileceği zor durumda bağlılıkları ile ilgili tepkileri konusunda bilgi edinilmeye çalışılırdı" ifadelerini kullandı.