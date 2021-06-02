Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Gümüşhane’ye haziran ayında kar yağdı! Kent beyaza büründü
Giriş Tarihi: 2.6.2021 23:01 Son Güncelleme: 2.6.2021 23:04

’ye haziran ayında yağdı! Kent beyaza büründü

Gümüşhane’ye haziran ayında kar yağdı! Kent beyaza büründü

’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası ve yüksek kesimlere Haziran ayında yağdı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Söğüteli köyü muhtarı Mustafa Keskin, "Haziran ayında kar yağdığını yakın zamanda görmedik" dedi.

Söğüteli köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 350 metre yükseklikteki Kazıkbeli Yaylası ve civarındaki zirveler öğlen gerçekleşen dolu yağışının havayı soğutmasının ardından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

YAYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaz aylarında onbinlerce insanın akın ettiği, çevresindeki onlarca oba ve yaylanın merkezi konumunda bulunmasının yanında Türkiye'nin en bilinir yaylaları arasında yer alan Kazıkbeli yaylasına Haziran ayının ikinci gününde kar yağması şaşkınlıkla karşılandı. Yağışın ardından yayla ve etrafı beyaz örtüyle kaplanırken yağış beraberinde soğuk havayı da getirdi.

"HAZİRAN AYINDA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEDİK"

Söğüteli köyü muhtarı Mustafa Keskin yağışın ardından çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Haziran ayında kar yağdığını yakın zamanda görmedik" ifadelerini kullandı.

BOLU'DA DA KAR YAĞDI

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, haziran ayında kar yağışı etkili oldu. 2 bin 200 rakımlı kayak merkezine sabah saatlerinde kar yağdı. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde yeşil alanlar, beyaza büründü. Kayak merkezindeki otellerde çalışanların araçlarının üzeri de bembeyaz oldu. Yağış, kısa süre etkili olurken, öğle saatlerinde de karlar eridi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane’ye haziran ayında kar yağdı! Kent beyaza büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA