İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi

ŞU AN İSTANBUL'DA KAÇ TANE SCOOTER OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

Kullanımda olan elektrikli scooter sayısının bilinmediğini belirten Demir, "Şu an İstanbul'da kaç tane scooter olduğunu kimse bilmiyor. İstanbul'da verilebilecek scooter lisansı sayısını belirledik. Ama bundan sonra kimlere verildiği, bu scooterların veri paylaşımı yolu açıldı. Nerden kiralandığı, nereye bırakıldığı, nerelerde kullanıldığında hem Bakanlık hem de İBB görebilecek. En önemli kısmı denetleyici kuruluşun da belli olması. O da belli değildi. Scooterların düzene gireceğini umuyoruz. Tahmin edilen şu anki sayıyı kimse bilmiyor ama 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bütün dünya örnekleri üç aşağı beş yukarı bu sayıya yakın olarak nüfusa bağlı olarak belirliyor. Bakanlığın çıkardığı yönetmelikte şehirde yaşayan her 200 kişiye bir scooter oranıyla çıkmıştı. Biz de aynı oranı benimsedik. 75 bin scooter İstanbul'da olacak. Scooter işletmek isteyen her bir şirkete bu sayısının en fazla 5'te biri verilecek. Başvuları alırken de şartlar var. Herkes istediği gibi scooter işletemeyecek" şeklinde konuştu.