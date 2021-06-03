İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi



Firmalar, paylaşımlı scooter izni için, faaliyet gösterecekleri ilçeleri, scooter sayı ve durak yerlerini belirleyerek UKOME kararı alınmak üzere 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında İBB'ye başvuruda bulunacak. Yönergeye göre, elektrikli scooterları yalnızca belediyenin izin verdiği yerlerde park edebilecek ve firmalar işgaliye bedeli ödeyecek. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse scooteri kullanıma kapatacak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak. Elektrikli scooter yalnızca bisiklet yolu ile karayolunda kullanılacak, kaldırımda kullanımı yasak olacak. Scooter ile toplu taşıma araçlarına girilemeyecek. Elektrikli scooterlara birden fazla kişi binemeyecek.

SCOOTERIN NE ŞEKİLDE, NERELERDE KULLANILACAĞI VEYA KULLANILAMAYACAĞI BELİRLENDİ

Ulaştırmadan Sorumlu İBB Genel sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Daha önceden scooterların kullanıma ilişkin hiçbir yasal düzenleme yoktu. Kaç tane olduğunu, nerelerde kullanılacağı, kimlerin kullanacağı, özelliklerinin ne olacağı, hızları hiçbir konuda bir kanun, yasa, yönetmelik yoktu. Ulaştırma Bakanlığı bir scooter yönetmeliği hazırladı. Bu yönetmenlik ilerde kullanılacak scooterların sayılarını belirlemek, kaç tane şirketin scooter işletebileceği, bunların ilçelere nasıl dağılacağı şeklinde ana esaslar yönetmelikte vardı. Fakat İstanbul'a özel yönerge, İstanbul'un hangi bölgelerinde kullanılabileceği, sayısının ne olacağı UKOME kararına bağlanmıştı. Burada geçen yönerge de aslında İstanbul'da scooterın ne şekilde, nerelerde kullanılacağı veya kullanılamayacağı belirlendi. Hızları belirlendi" dedi.