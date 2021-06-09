Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Adaylar, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce olmak üzere LGS sözel soruları ile Matematik ve Fen Bilimleri LGS sayısal soruları karşısında ter döktü. Sınavın ardından LGS soruları ve cevapları PDF hâlinde sabah.com.tr'den yayınlandı. Öğrenciler, LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile LGS puan hesaplama işlemi yapmaya koyuldu. LGS puan hesaplama adaylar için önemli bir konu durumunda, zira LGS sonuçları hakkında ön tahminde bulunulabiliyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | LGS PUAN HESAPLAMA

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2021

LGS sözel ve sayısal soruları cevapları, sınavın ardından sadece sabah.com.tr'de yer aldı. Hemen aşağıda yer alan bağlantılara tıklayarak LGS soruları ve cevapları kitapçığını görüntüleyebilirsiniz.

İşte, 2021 lise sınavı soru ve cevap anahtarı PDF;