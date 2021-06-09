Numan Kurtulmuş başörtülü akademisyene saldırıyı kınadı

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında oturduğu sırada başörtülü olduğu gerekçesiyle E.Ç. isimli kişi tarafından önce sözlü saldırıya maruz kalmış, sonra fiziki şiddete uğramıştı.

"ÇİRKİN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın yumruklanarak saldırıya uğramasını kınadı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için genç bir akademisyene karşı yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.



"BU TÜR ZORBALARA KARŞI HUKUKUN GEREKENİ EN SERT VE SERİ ŞEKİLDE YAPACAĞINA İNANIYORUM"



Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes, toplumu ayrıştıran her türlü saldırının, kadına karşı şiddetin karşısında, sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında olmalıdır. Bu tür zorbalara karşı hukukun gerekeni en sert ve seri şekilde yapacağına inanıyorum."