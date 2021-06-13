Hain saldırı planı Habur’da engellendi! Tırın dorsesinde EYP düzeneği ele geçirildi

METAL KUTU KONTROLLÜ PATLATILDI

Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak için Habur Sınır Kapısı'na gelen bir tırın dorsesinde Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, içinde patlayıcı madde olduğu değerlendirilen siyah renkli bir metal kutu bulundu. Bir yüzeyinde mıknatıs bulunan metal kutu bomba imha uzmanı ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.