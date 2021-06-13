Hain saldırı planı Habur’da engellendi! Tırın dorsesinde EYP düzeneği ele geçirildi

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak için 7 Haziran tarihinde Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'na gelen bir tırın dorsesinde el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirilirken, PKK/KCK bağlantısı tespit edilen tır şoförü L.Ç. gözaltına alındı.
METAL KUTU KONTROLLÜ PATLATILDI
Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak için Habur Sınır Kapısı'na gelen bir tırın dorsesinde Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, içinde patlayıcı madde olduğu değerlendirilen siyah renkli bir metal kutu bulundu. Bir yüzeyinde mıknatıs bulunan metal kutu bomba imha uzmanı ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
TIRIN İÇERİSİNDE ATEŞLEYİCİ DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ
Kontrollü patlama sonrasında metal kutunun içine plastik patlayıcı ile metal bilyeler yerleştirildiği belirlenirken, tırda yapılan detaylı aramada ise ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi.
PKK/KCK BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI
Yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu tespit edilen tır şoförü gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli L.Ç., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.