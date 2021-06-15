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Giriş Tarihi: 15.6.2021 18:39

'de terör örgütü PKK'ya operasyon: El yapımı patlayıcı ele geçirildi

AA
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: El yapımı patlayıcı ele geçirildi

'nin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile pil bloğu bulundu. Patlayıcı, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerince (METİ) imha edildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklığolu/Tütünlü-2 Operasyonu" başlatıldı.

EYP DÜZENEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, Tütünlü köyü Kelektepe mevkisinde yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanılmış eski bir mevziye gömülü düdüklü tencere içinde amonyum nitrat olduğu değerlendirilen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile pil bloğu bulundu.

PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Patlayıcı, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerince (METİ) imha edildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon: El yapımı patlayıcı ele geçirildi
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