İBB'ye madde madde müsilajla mücadele dersi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözcüsü Murat Ongun, dün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan müsilajın temizlenme çalışmalarına yönelik, "İBB, müsilajın temizliğinde Türkiye'nin en güçlü kurumudur. Nokta" paylaşımında bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise Ongun'un bu paylaşımına madde madde cevap vererek müsilaj temizliğini anlattı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



*Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bakanlığımız devreye girene kadar elini taşın altına koymayanların; AK Parti döneminde alınmış araçları kullanmak yerine, elekle müsilaj temizlemeye çalışanların okumasını özellikle rica ederiz.



*Kent içi temizlik kadar deniz ve derelerin temizliği de önemlidir. Bu öneme binaen; deniz yüzeyi temizleme, dip çamur tarama-çıkarma vs. işleri için gerekli araç ve gereçler AK Parti döneminde İBB'ye kazandırıldı. Böylece İBB, deniz temizliğinde en güçlü kurumlardan biri oldu.



*1994 öncesi, deniz ve derelerin temizliği için yeterli araç ve gereci bulunmayan İBB'nin filosu AK Parti döneminde güçlendirildi. Bu sayede İBB; 11 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi, 2 adet DÖKÜ gemisi, 1 adet KAZAR, 1 adet Amfibik Tarama Gemisi, 1 adet Endüstriyel Ekskavatör, 1 adet standart ekskavatör, 1 adet çamur tarama teknesine sahip oldu. CHP'li İBB yönetimi ise 2 yılda filoya 1 tane dahi yeni araç kazandırmadı. Bu durum, İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu'yla da belgelendi.



*Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlık devreye girene kadar CHP'li İBB, halihazırdaki sistemi dahi işletemedi. Atık su yönetiminden deniz ve derelerin temizliğine kadar planlı sistem, güçlü filo verimli bir şekilde kullanılmadı. Elekle deniz salyası temizlenmeye çalışıldı.



*İBB'ye deniz ve derelerin temizliği için yeni araç ve gereç kazandırmak şöyle dursun, mevcut sistemin dahi işletilememesi; deniz salyası, kirlilik, çamur gibi çevre felaketlerini de beraberinde getirdi.



KABAKTEPE: HAZIR SİSTEMİ İŞLETEMEDİLER



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise İBB yönetimine yönelik şunları söyledi:

İBB, AK Parti döneminde yapılan yatırımlarla deniz ve dere temizliğinde en güçlü filoya sahip kurumlardan biri oldu. CHP'li İBB yönetimi ise; filoyu daha da güçlendirmek şöyle dursun, halihazırdaki sistemi dahi verimli bir şekilde işletemedi.