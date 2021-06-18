Birinci dereceye yükselecek hakim ve savcılar resmî gazetede yayımlandı

HSK kararı ile 32 hakim, 12 savcı, 2 idari yargıç birinci dereceye yükseltildi. Resmi Gazete'de, 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yayımlandı.

Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği ifade edildi.

HSK'nın kararında, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32 hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimleri yer aldı.

Ayrıca, 2 yıllık yükselme sürelerini Nisan 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi de Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanların yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.