Turizmciye LDV desteğini uzatma müjdesi vereceğiz

Bilhassa Akdeniz
coğrafyasındaki ülkelerin çoğunun ekonomi itibarıyla bel kemiği turizm olmuştur. Ülkemizin bu zenginlikten hâlâ hak ettiği payı alamadığına inanıyoruz. Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri ve hatta istihza konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız.
Turizm sektöründe KDV
desteğinin uzatılması konusunu pazartesi günü yapacağımız Kabine Toplantısı'nda tekrar masaya yatıracağız. Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz.