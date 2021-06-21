Gülfem Saydan Sanver, CHP’li belediye yönetim kurulu üyesi çıktı!

Kendini bağımsız bir siyasal iletişim uzmanı ve yorumcu gibi lanse eden Sanver'in İzenerji'de 25 Mart 2022'ye kadar yönetim kurulu üyesi seçildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki yayımlandı. İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden Sanver'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. Gülfem Saydam Sanver'in CHP'li belediyede yönetim kurulu üyesi olması etik bulunmazken, ortaya çıkan bu durum tepki çekti.