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Giriş Tarihi: 21.6.2021 18:54

Gülfem Saydan Sanver, CHP’li belediye yönetim kurulu üyesi çıktı!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Gülfem Saydan Sanver, CHP’li belediye yönetim kurulu üyesi çıktı!

Son dönemlerde televizyon programlarında sık sık yer alan ve kendini bağımsız bir siyasal iletişim danışmanı olarak lanse eden yorumcu Gülfem Saydan Sanver, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İzenerji’de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Sanver’in 25 Mart 2022’ye kadar İzenerji’de yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği ’nde yer aldı.

Ulusal televizyon kanallarındaki tartışma programlarına yorumcu olarak katılan Gülfem Saydam Sanver'in CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İzenerji'de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Kendini bağımsız bir siyasal iletişim uzmanı ve yorumcu gibi lanse eden Sanver'in İzenerji'de 25 Mart 2022'ye kadar yönetim kurulu üyesi seçildiği 'ndeki yayımlandı. Beşiktaş'ta ikamet eden Sanver'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alması kafalarda soru işareti bıraktı. Gülfem Saydam Sanver'in CHP'li belediyede yönetim kurulu üyesi olması etik bulunmazken, ortaya çıkan bu durum tepki çekti.

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Gülfem Saydan Sanver, CHP’li belediye yönetim kurulu üyesi çıktı!
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