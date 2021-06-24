Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Hız limiti artırılabilir...

HIZ LİMİTİ AYARI GELİYOR

Otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" dedi.