Türkiye, dünyaya örnek oluyor

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ne gelen Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Mınnıhanov , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve beraberindeki heyet, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bir dizi ziyarette bulundu.

YATIRIM İÇİN OSB'YE BEKLİYORUZ

Proğramda konuşan Gebze V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Sayın Bakanımız ile Sayın Valimizin destekleriyle güzel çalışmalar yapıyoruz. İki dost ülkenin, özellikle de iki ülkede yaşayan aynı milletin evlatları olarak yatırım için OSB'ye bekliyoruz. "diyerek bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında sunum yaptı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Türkiye'ye her gelişimizde bizi sanki evimizdeki gibi ağırlıyorsunuz diyerek sözlerine başlayan Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Mınnıhanov yaptığı konuşmalarında " Her zaman burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde bulundum ve birçok Organize Sanayi Bölgesini gördüm. Türkiye'de yapılan Organize Sanayi Bölgelerinin dünyada örneği yok. Siz dünyaya örnek oluyorsunuz. İşadamlarına, girişimcilere ve yatırımcılara vermiş olduğunuz destek açısından çok güzel bir örneksiniz. Türk milleti çok çalışkan ve girişimci bir halk. Böyle bir halk için Hükümet tarafından gerekli destek sağlanıyor. Bunun gerekli alt yapısı ve temeli oluşturuluyor. Daha öncede Türkiye'de birçok Organize Sanayi Bölgesini gezdik ve tecrübelerini biriktirdik. Birçok şey öğrendik ve Tataristan'da birçok Türk girişimci yatırımlar gerçekleştirdi. Bizimde Türkiye topraklarında bir yatırım gerçekleştirmek gibi bir düşüncemiz var. Bugün Sayın Bakanla görüştük. Kendisi çok atılgan, gelin çalışın dedi. Kendilerine minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Bizde çalışkan bir toplumuz ama siz bizden daha çok gayret gösteriyorsunuz. Görüyoruz ki burada bütün imkânlar sağlanmış durumda. Bizde gelip burada çalışıp sizlerle birlikte olacağız." dedi.

TOGG'TA İNCELEME

Bir sonraki ziyaretlerini ülkemizin en büyük tematik teknoparkı, yenilikçi ve teknoloji tabanlı kalkınma felsefesinin ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan Bilişim Vadisine gerçekleştiren Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Mınnıhanov ve beraberindeki heyet ilk olarak Hattat Levent Karaduman'ın sergisini gezdi. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu'nun Bilişim Vadisi hakkında yaptığı sunumun ardından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) teşhir bölümüne geçerek TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Mınnıhanov ve Vali Seddar Yavuz, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) mühendisleri tarafından geliştirilen, tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 TOGG'a ait olan, yüksek teknolojiye sahip araçları inceleyerek bilgi aldı.