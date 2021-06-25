İstanbul'da Meral Ahmetoğlu'nu öldüren kuryenin cezası belli oldu! 60 TL için boğmuştu!

İsanbul Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Nisan 2020 tarihinde Meral Ahmetoğlu'nun evinin içerisinde ölü bulunduğu ve adresinden Recep Yaz'ın çıktığı anlatıldı. Yaz'ın ifadesinde Bakırköy'de bir büfede kuryelik yaptığını belirterek "Maktulün bana 1,5 ay öncesinden 60 lira borcu vardı. Patronum 60 lirayı alamadığım gerekçesiyle benden paramı kesmişti. Maktulden parayı almaya gittiğimde bana 'Siz nasıl esnafsınız 60 lira için kapıya mı gelinir' diyerek bana küfretti. Ben de kapıda asılı olan ipi elime alarak maktulü 5-6 dakikada boğdum. Sonrasında evinin içinde bulunan iki adet yüzük, bir saat, bir cep telefonu ve 3 adet banka kartını alarak evden ayrıldım" dediği belirtildi.
İddianamede şüpheli Yaz'ın itirafı üzerine şüpheliler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in de soruşturma kapsamına dahil edildiği ifade edildi. Şüphelilerden tutuklu Recep Yaz ile Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'in "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep Yaz SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Duruşmada Recep Yaz önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "diyecek son sözüm yoktur" dedi.
Mahkeme Recep Yaz'ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yağma suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verdi.
Tutuksuz sanıklar Uğurcan Macit ile Mertcan Macit'e ise suçlarını işledikleri sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı kasten öldürme ve yağma suçundan beraat verdi.Antalya'da kahreden kaza! Eşine doğum günü sürprizi yapacaktı ama... SON DAKİKA: Adana'da film gibi operasyon! Şantaj yapan eski sevgili böyle paketlendi!