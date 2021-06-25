İstanbul'da Meral Ahmetoğlu'nu öldüren kuryenin cezası belli oldu! 60 TL için boğmuştu!

İsanbul Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Nisan 2020 tarihinde Meral Ahmetoğlu'nun evinin içerisinde ölü bulunduğu ve adresinden Recep Yaz'ın çıktığı anlatıldı. Yaz'ın ifadesinde Bakırköy'de bir büfede kuryelik yaptığını belirterek "Maktulün bana 1,5 ay öncesinden 60 lira borcu vardı. Patronum 60 lirayı alamadığım gerekçesiyle benden paramı kesmişti. Maktulden parayı almaya gittiğimde bana 'Siz nasıl esnafsınız 60 lira için kapıya mı gelinir' diyerek bana küfretti. Ben de kapıda asılı olan ipi elime alarak maktulü 5-6 dakikada boğdum. Sonrasında evinin içinde bulunan iki adet yüzük, bir saat, bir cep telefonu ve 3 adet banka kartını alarak evden ayrıldım" dediği belirtildi.