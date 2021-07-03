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Giriş Tarihi: 3.7.2021

‘Delta varyantı daha bulaşıcı ama daha az öldürücü’

‘Delta varyantı daha bulaşıcı ama daha az öldürücü’
Alman Çocuk ve Genç Sağlığı Cemiyeti Genel Sekreteri (DGKJ) Dr. Burkhard Rodeck, hızla yayılan Delta varyantının öldürücülük bakımından diğer varyantlara göre daha az etkili olduğunu söyledi. Federal Meclis'te pandemi sırasında okulların durumuyla ilgili eksper görüşlerinin dinlendiği oturumda bir konuşma yapan Rodeck, "Delta varyantı diğer varyantlara göre yüzde 60 oranında daha bulaşıcı ancak ölüm oranları bakımından diğer varyantların altında yer alıyor. İngiltere'den aldığımız veriler bunu gösteriyor" dedi. Çocuklar özelinde eldeki verilerin sınırlı olduğunu söyleyen Rodeck "Delta enfeksiyonuna bağlı olarak çocuklarda yatarak tedavi sayısında artış, İngiltere'de şimdiye kadar gözlemlenmiş değil" diye konuştu. Almanya'nın çeşitli yerlerinde Delta varyantı nedeniyle vaka sayısının artmasına değinen Rodeck, "Varyantın çocuklarda ne derece tehlikeli olduğunu kestirebilmek için yeterli veri gelmesini beklemek gerek" dedi.
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‘Delta varyantı daha bulaşıcı ama daha az öldürücü’
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