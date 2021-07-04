200 metrede bir hal hatır sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
'da dün mesaisini özel görüşmelere ayırdı. Öğleden sonra Kısıklı
'daki konutundan çıkan Erdoğan, Çengelköy Vahdettin Köşkü'ne geçerken Bosna Bulvarı üzerinde toplanan vatandaşlarla sohbet etti. Her 200 metrede bir aracını durduran Erdoğan kısa sohbetlerle vatandaşların sorunlarını dinledi. Hal hatırlarını sordu. Görevlilerden çocuklara oyuncak dağıtılmasını istedi. Dün basına açık resmi programı olmayan Erdoğan, köşke geçerek gün boyu özel görüşmeler gerçekleştirdi.