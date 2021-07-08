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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Son dakika: Hayvanları Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi

Son dakika: Hayvanları Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi... Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kapsamda, hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İLİŞKİ İFADESİ DEĞİŞTİ

Meclis Genel Kurulu'nda, hayvanların mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilmesini öngören kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre; hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak fiili teklif ile suç kapsamında alınmıştı, önerge ile suçun ismi hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek şeklinde değiştirildi

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Son dakika: Hayvanları Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi
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