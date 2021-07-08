Son dakika: Hayvanları Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İLİŞKİ İFADESİ DEĞİŞTİ

Meclis Genel Kurulu'nda, hayvanların mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirilmesini öngören kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre; hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak fiili teklif ile suç kapsamında alınmıştı, önerge ile suçun ismi hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek şeklinde değiştirildi