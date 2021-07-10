Hayvanı öldürene 4 yıl hapis cezası

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte hayvanlara eziyet edene, işkence yapana ağır cezalar getirilecek.
Kanuna göre, Hayvanları Koruma Kanunu
'nun tanımları düzenleyen maddesinde değişiklik yapılarak "süs" ibaresi çıkarılacak. "Ev hayvanı" tanımına gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin sahipliğinde bulunan hayvanlar da dahil edilerek kapsam genişletilecek.
Yerel yönetimler, hayvan bakımevleri kuracak.
Yerel yönetimler ayrıca ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurabilecek.
HAYVAN ÖLDÜRENE 11 BİN TERK EDENE 2 BİN TL CEZA
Yasayla belirlenenler dışında eti için hayvan öldürenlere 11 bin lira, ev hayvanını terk edene ise hayvan başına 2 bin lira idari para cezası verilecek. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.