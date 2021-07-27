Bakan Akar’ın uçağı acil inış yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Akar, "(Fırat Kalkanı harekât bölgesindeki saldırı) Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Denetlemelerin ardından Gaziantep
'ten ayrılan Akar'ın bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağın camı, kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladı. Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçak Adana
'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptı. Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi. ANKARA