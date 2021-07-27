Türkiye’nin 2’inci rahim nakli 8 saat sürdü

Türkiye'nin 2'inci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 8 saatlik operasyon ile gerçekleştirildi. Saat 04.30 Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile başlayan nakil 31 yaşında Havva Erdem'e gerçekleşti. Vericinin ismi gizli tutulurken 40 yaşında olduğu öğrenildi. Antalya'da geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen kadının tüm organları ve rahmi yakınları tarafından bağışlandı. Bu dakikadan itibaren zamana karşı yarış başladı.

ALANYA'DAN ÇAĞRILDI

Alanya'da rahim nakli bekleyen Havva Erdem'e bilgi verildi. Alanya'dan eşi ile yola çıkan Havva Erdem'in sağ salim Antalya'ya ulaşması için önde ve arkada polis eskortluk etti. Hastaneye ulaşan Havva Erdem, "Anne olma hayalim gerçekleşecek. Çok heyecanlıyım. İyi ki Ömer Özkan hocam var" diye konuştu.

BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİ

Nakil sonrası toplantı düzenleyen Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özkan Özkan ve ekip birlikte basın toplantısı düzenledi. İlk olarak konuşan Özlenen Özkan, "Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik. İlkini 1 yıl önce Derya Sert'in bebeğinin olması ile sonlandırmıştık. Bu 9 yıl sürmüştü. Bunun mutlu bir sonla sona ermesi ile ikinci rahim nakli gündeme geldi. Sabah 04.30 itibari ile ameliyata başladık. 31 yaşındaki bayan hastamıza 8 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi.

DERYASERT ÖNDERLİK ETTİ

Prof. Dr Ömer Özkan 10 yılda 12'inci kompozid doku naklinin gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyada bu kadar başarılı bir nakil yapan bir başka merkez daha olmadığını belirten Prof. Dr Ömer Özkan, "Bu süreçte öncelikle Derya Sert, dünyada birçok insana önderlik etti, motive etti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce 8 Ağustos'ta cesareti ile bizlerin katkıları ile ameliyat geçirdi. Bizim ülkemizde ikinci nakil olmuş oldu, Derya'nın geçen yıl çocuk sahibi olması ile. Vefat eden kişinin Türkiye'nin dört bir yanında organlarının, dokularının insanlara nasıl faydalı olabileceğini konusunda bir yarış oldu.

4-5 saat süre içerisinde çok önemli paylaşımlar yapıldı. Birçok insana can oldu vefat eden kişi. Bizim hastamıza da umut oldu. Hastamız Türkiye'nin ikinci rahim nakli" dedi. Özkan, "Çocuk sahibi olmak isteyenlere umut olacak. Evliliklerinin devamını çocuğa bağlayan aileler var. İnşallah mahcup olmayız. Üniversitemiz, ülkemiz adına güzel şeyler olur. Çok mutluyuz çünkü ekibimizin 12'nci kompozit doku nakli. Bu kadar çeşitlilik ile bu kadar sayı ile dünyada başka yapan merkez yok. Bizim 10 yıl içerisindeki 12'nci naklimiz. Sayı olarak küçük gözükebilir ama bu tür nakillerde bu kadar sayı ile yapan merkez dünyada yok. Önemli olan başarılı sonuçlanmalı. Kısa zaman içerisinde çocuğunu kucağına almasını umuyoruz. 10 yıl önce 1-2 yıl beklemeyi planlardık şimdi o kadar beklemeyi düşünmüyoruz" dedi.

DERYA GİBİ ODA ÇOCUK SAHİBİ OLUR

Prof. Dr. Ömer Özkan, yeni nakilli Havva Erdem'inde Derya Sert gibi çocuk sahibi olacağını söyledi. Rahim nakli sayısı ummayacağınız kadar fazla olduğunu da belirten Özkan, "Bu tür hastalar, kendi imkanları ile bu hazırlıkları yaptıkları için bu imkana kavuştular. Normal kadın doğum kliniğine başvurup bir şekilde hazırlıkları yapılmış hastalar. Yoksa mevzuat çerçevesinde hazırlığı yapılan hastalar değil. Sayısı bir böbrek nakli kadar fazla. Dünyanın her tarafından istek var. Kadavradan nakilleri kendi vatandaşlarımıza yapacağız. Dünyadan da gelecekte mevzuatlar olursa ancak canlıdan nakil yapabileceğiz. Bu mevzuattan sonra belirlenecek" diye konuştu.

TATLİ BİR YORGUNLUK YAŞIYORUZ

Nakil sonrası konuşan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Utku Doğan, "Zor bir süreçti. Tatlı bir yorgunluk oldu bizim açımızdan. Şuan hastamız iyi. Süreç biraz daha hızlı olacak. Derya'da bizim tecrübelerimiz biraz daha ilk olduğu için kısıtlıydı ama şuan dünyadaki ve bizim tecrübelerimiz arttı. Muhtemelen daha erken süreçte hastamızın genel durumu iyi olursa gebelik ve bununla ilgili süreçler ilerleyecek. Her şey yolunda giderse normal odaya yarın çıkabilir" diyerek ameliyatın başarısından bahsetti.

7 KİŞİYE CAN OLDU

Organ Nakli Koordinatörü Sorumlusu Nilgün Bilal ise pandemi döneminde organ bağışının önemine vurgu yaptı. Organları bağışlanan kişinin 7 kişiye can olduğunu da belirten Bilal, "Kadavradan aldığımız akciğer İstanbul'a bir sağlık çalışanına nakledildi. Karaciğeri iki böbreği ve iki korneası hastanemizde nakledilecek" dedi.