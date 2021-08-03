Kızını boğup intihara kalkmıştı! Cezaevinde bileklerini kesip intihar etti

İstanbul Esenler'de 20 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş'ın (40), tutuklanarak gönderildiği cezaevine intihar ettiği ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde; " Kızımla aynı kafede çalışıyoruz. Orada tartışmıştık, eve geldik, alkol aldım. Yine tartışma çıktı, kendisini boğdu. Banyoya götürdüm ancak kurtaramadım. Onu öyle görünce bende bileklerimi kesip kendimi öldürmek istedim. Evi ben yakmadım, yangın mumdan çıkmış olabilir" dediği öne sürülmüştü. Psikolojik tedavi ilaçları da kullandığı tespit edilen baba Hamdin Üzbaş'ın ifadesine karşılık kızının boynunda kendi kendisine yapamayacağı boğma izi olduğu ve tespit edildi. Adliyeye sevk edilen baba tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



İstanbul Esenler'de 22 Temmuz günü gece saatlerinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan dram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Hamdin Üzbaş ile 20 yaşındaki kızı Zeynep Üzbaş bir kafede çalışıyorlardı. Baba kız kafede hesaplar yüzünden tartışma yaşamışlardı. Tartışma o gün akşam eve kadar geldi. Bayram günü olduğu için anne ve küçük çocukları Kağıthane'ye teyzelerini ziyaret gitmişlerdi. Baba kızın yalnız olduğu evdeki tartışma giderek alevlendi. Alkol alan baba iddiaya göre önce kızını mutfak sandalyesinde boğarak öldürdü ardında çocuk odasındaki yatağa bıraktı. Sonrasında evi ateşe verip kendi bileklerini kesmeye başladı. Yangını gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. Alevleri söndürmek için eve giren ekipler genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Kanlar içerisindeki baba hastaneye kaldırılırken, genç Zeynep'in cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.