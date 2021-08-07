Yangın uçağına Jet Ski engeli! O jetskiye soruşturma!

Turizm cenneti Muğla'da, devam eden yangınların söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin ve yöre halkının gayretiyle alevlerle mücadele edildi. Yangın bölgelerinde havadan ve karadan söndürme çalışmaları yapıldı. Alevlerin söndürme çalışmalarında büyük katkısı olan yangın söndürme uçakları, bir engelle karşılaştı. İspanyol yangın söndürme uçağının, jetski ile önüne geçilerek engellendiği iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ZAMAN KAYBETTİRDİ

İspanyol yangın söndürme uçakları alevlerle mücadele için Bodrum Güvencinlik Koyu'ndan, su takviyesi yaptı. Ancak, yangın söndürme uçakları jetski yapanların keyfine takıldı. Bölgede tatil yapan turistlerin jetskisi koya su takviyesi yapmak için inen uçakların inişini aksattı. Güvercinlik Koyunda yangın söndürme uçaklarının denizden su alma çalışmaları Jet Ski engeliyle karşılaştı, 15 dakika beklemek zorunda kaldığı iddia edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yangınlarla mücadele sürerken Bodrum'da ortaya çıkan bu görüntü akıllara durgunluk verdi. Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.