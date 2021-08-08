Şahin’in bıraktığı bayrağı babası devraldı

Muğla Marmaris
'te çıkan orman yangınında itfaiyecilere su taşırken alevlerin ve dumanın içinde kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir
'in babası Ali Akdemir de Köyceğiz ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarına katıldı.
SABAH'a konuşan baba Akdemir, "Şahin'i yakan ateş 8-9 gün sonra köyümüz olan Sazak'a geldi. Şu anda biz de tehlike altındayız. Bunca çalışmaya rağmen ateş halen söndürülemedi. Şahin'in bıraktığı bayrağı biz devraldık. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, her türlü çabayı gösteriyoruz. Yeri geliyor su veriyoruz, yeri geliyor tırmık yapıyoruz, yeri geliyor araçlarımızla gönüllülere yardım malzemesi götürüyoruz. Çünkü bölgeyi çok iyi biliyoruz" dedi.
Şahin'in küçük kardeşi Baykal'ın da söndürme çalışmalarına katıldığını anlatan baba Akdemir "Benim küçük oğlum da 24 saattir yangınla mücadele ediyor. Şahin'in kardeşi yangınların Sazak bölgesine yayılmaması için ilk çıkış noktasında arazözden hem hortum çekiyor hem de söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Küçük oğlum da Şahin'in izinden devam ediyor. Kaçmak yok, bu vatan bizim vatanımız. Ölmek var dönmek yok. Bu ateş elbet sönecek. Elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
ADI PARKTA YAŞAYACAK
Nevşehir
Belediyesi, Marmaris yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden kahraman Şahin Akdemir'in ismini Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni yaptığı parkta yaşatacak. Parkın girişine ay yıldızlı ışıklı tabela üzerine Şahin Akdemir Parkı yazıldı. Tabelada ayrıca Akdemir'in fotoğrafı ile birlikte "Marmaris'te çıkan yangında ekiplere destek vermek amacıyla su ve ayran taşırken kahramanca hayatını kaybetmiştir" yazısı yer aldı. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, "Hepimizin içini yakan yangınlar sırasında kahramanca mücadele eden ve hayatını kaybeden yüreği güzel insan Şahin Akdemir'i unutmayacağız" dedi.