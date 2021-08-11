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Giriş Tarihi: 11.8.2021 22:19

Orman yangınında kaybettiği traktörün yenisine 1 günde kavuştu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Orman yangınında kaybettiği traktörün yenisine 1 günde kavuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaraları hızla saracağız talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği söz 24 saat geçmeden yerini buldu. Muğla'da orman yangınına yardıma giderken traktörü kaza yapan Süleyman Yıldırım’a yeni traktörü teslim edildi

Muğla'nın 20 gündür orman yangınları ile mücadele eden ilçesindeki Kabaağaç mahallesinde çıkan orman yangınına yardıma giden Süleyman Yıldırım traktörüyle talihsiz bir kaza yaptı. Kazada yaralanan Süleyman Yıldırım tedavisinin ardından taburcu edildi.


Yazgan'a ayrıca Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından yeni traktörü törenle teslim etti. Kaymakam Yazgan ve Başkan Otgöz "Süleyman Yıldırım'a vermiş olduğu mücadele ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı şahsım ve Seydikemerli hemşerilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

Traktörünü teslim Alan Yıldırım ise "Rabbim, yeni traktörü kazasız belasız kullanmayı nasip etsin" dedi.

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Orman yangınında kaybettiği traktörün yenisine 1 günde kavuştu
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