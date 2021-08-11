Orman yangınında kaybettiği traktörün yenisine 1 günde kavuştu

Muğla'nın 20 gündür orman yangınları ile mücadele eden ilçesindeki Kabaağaç mahallesinde çıkan orman yangınına yardıma giden Süleyman Yıldırım traktörüyle talihsiz bir kaza yaptı. Kazada yaralanan Süleyman Yıldırım tedavisinin ardından taburcu edildi.



Yazgan'a ayrıca Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz tarafından yeni traktörü törenle teslim etti. Kaymakam Yazgan ve Başkan Otgöz "Süleyman Yıldırım'a vermiş olduğu mücadele ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı şahsım ve Seydikemerli hemşerilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.