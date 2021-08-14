Kara Kuvvetleri’nde devir teslim

Yaş haddinden emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar
, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı görevini Orgeneral Musa Avsever
'e devretti. Devir-teslim törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı. Brövesi takılan Avsever, törenin sonunda Dündar'a, görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti. Bakan Akar, törende yaptığı konuşmada 3 yıl boyunca tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiğini vurguladığı Dündar'a yeni hayatında sağlık ve esenlikler diledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralan Avsever'i de tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetler'imize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanı'mız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.